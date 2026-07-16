سعر سهم مبكو (1202) يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026

واصل سعر سهم تالكو (4143) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 33.48 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 30.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط