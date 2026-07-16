سعر سهم سيرا (1810) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 16-07-2026

انخفض سعر سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (1202) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، في ظل استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 18.38 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 15.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط