سعر سهم سال (4263) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 16-07-2026

انخفض سعر سهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (1210) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.13 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 22.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط