سعر سهم العقارية (4020) يبلغ هدفنا السعري مباشرة – توقعات اليوم – 16-07-2026

تراجع قليلاً سعر سهم شركة المنجم للأغذية (4162) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في تعزيز الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.15 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد