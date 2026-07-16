الارشيف / الاقتصاد

سعر البلاتين يختبر الحاجز– توقعات اليوم 16-7-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البلاتين يختبر الحاجز– توقعات اليوم 16-7-2026 1/2
  • سعر البلاتين يختبر الحاجز– توقعات اليوم 16-7-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يختبر الحاجز– توقعات اليوم 16-7-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 05:12 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النحاس تشكيله للتداولات الصاعدة لنلاحظ تكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 6.3000$ محاولا بذلك إيجاد فرصة لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, يحتاج السعر حاليا لتقديم إغلاق جديد فوق الحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تشكيله لاندفاع صاعد جديد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 6.4800$ وصولا نحو 6.5400$.

 

نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية سيدعم الترجيح الإيجابي للتداولات الحالية لنبقى بانتظار تسجيل السعر للمكاسب الإضافية المقترحة سابقا, أما مخاطرة عودة السعر للمسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يتطلب تشكيله لهبوط حاد ليستقر من خلاله دون مستوى 5.9500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2500 $ و 6.4800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا