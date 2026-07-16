تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-07-2026

واصل سعر المؤشر خلال الفترة الأخيرة تقديمه لتداولات جانبية مختلطة ليتأُثر بتعارض إيجابية المتوسط المتحرك 55 أمام تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 24985.00.

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع تجديد الضغط على العائق المستقر قرب 25215.00 والذي بتجاوزه سيسهل مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 25370.00 و25490.00 على التوالي, أما لتفعيل المسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يتطلب هبوط السعر دون مستوى 24685.0 والثبات ادناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24860.00 و 25215.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع