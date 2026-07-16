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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر المؤشر خلال الفترة الأخيرة تقديمه لتداولات جانبية مختلطة ليتأُثر بتعارض إيجابية المتوسط المتحرك 55 أمام تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 24985.00.

 

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع تجديد الضغط على العائق المستقر قرب 25215.00 والذي بتجاوزه سيسهل مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 25370.00 و25490.00 على التوالي, أما لتفعيل المسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يتطلب هبوط السعر دون مستوى 24685.0 والثبات ادناه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24860.00 و 25215.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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