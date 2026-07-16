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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-16 05:15 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر المؤشر خلال الفترة الأخيرة تقديمه لتداولات جانبية مختلطة ليتأُثر بتعارض إيجابية المتوسط المتحرك 55 أمام تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 24985.00.
حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع تجديد الضغط على العائق المستقر قرب 25215.00 والذي بتجاوزه سيسهل مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 25370.00 و25490.00 على التوالي, أما لتفعيل المسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يتطلب هبوط السعر دون مستوى 24685.0 والثبات ادناه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24860.00 و 25215.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع