تحديث توقع سعر الذهب اليوم 16-07-2026

استغل سعر الزوج الضغوط السلبية المتكررة بتحقيقه لكسر الدعم المتمركز عند 0.8510 لنلاحظ تشكيله لهبوط حاد جديد مستهدفا بذلك لمستوى 0.8455.

حاليا وبتشكيل مستوى 0.8505 لمستوى مقاومة جديدة, وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية السلبية للتداولات القريبة لنتوقع محاولة استهدافه لمحطات سلبية جديدة بتسلله أولا نحو 0.8440 و0.8405 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8440 و 0.8490

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض