تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-07-2026

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية جديدة ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات الصاعدة وتشكيله لبعض الموجات السلبية لنلاحظ اقترابه بذلك من الدعم الرئيسي الممتد نحو 100.05 وليستقر أعلاه.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليسهل مهمة اندفاعه مجددا فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل حاليا بمستوى 100.45 ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد ومن ثم ليستهدف بعض المكاسب باندفاعه نحو 100.80 و101.20 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الرئيسي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الهابط وليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 99.75.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.10 و 101.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم