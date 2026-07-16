تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-07-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، كما يحاول الزوج في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.