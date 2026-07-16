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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 16-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 10:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 57.00$، ليزيد من احتمالات كسره ويبقى الإغلاق الجيد دونه لتأكيد هذا الكسر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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