تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 16-07-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 57.00$، ليزيد من احتمالات كسره ويبقى الإغلاق الجيد دونه لتأكيد هذا الكسر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.