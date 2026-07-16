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سعر سهم إلومينا (ILMN) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 16-07-2026

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سعر سهم إلومينا (ILMN) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 16-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-16 12:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.16

انخفض سعر سهم إلومينا ILLUMINA, INC (ILMN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 174.75$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 210.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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