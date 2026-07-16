سعر سهم شوبيفاي (SHOP) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 16-07-2026

تقدم سعر سهم والت ديزني Walt Disney Company (DIS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وفي الوقت نفسه يحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي يقوي هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 100.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 92.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط