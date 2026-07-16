تشيلي تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 وترفع تقديرات أسعار النحاس

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، بعدما فشلت في الإغلاق فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) بالقرب من 65,120 دولارًا في الجلسة السابقة.

ورغم ظهور تحسن طفيف في الطلب المؤسسي، مع تسجيل الصناديق المتداولة الفورية للبيتكوين (Spot ETFs) ثاني يوم متتالٍ من التدفقات النقدية الإيجابية هذا الأسبوع، فإن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم، مما حدّ من التأثير الإيجابي لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع على أداء أكبر العملات المشفرة.

وتوقفت بيتكوين عن الصعود لتتداول دون مستوى 64,200 دولار، بعدما أثار التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف جديدة بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط تحد من مكاسب العملة المشفرة

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة لشهر يونيو، والتي جاءت أضعف من توقعات الأسواق، قد دعمت تعافي بيتكوين في وقت سابق من الأسبوع، إذ عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع العملة إلى استعادة مستوى 65,600 دولار يوم الأربعاء.

لكن الارتفاع الجديد في أسعار النفط أعاد إلى الواجهة المخاوف من عودة التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا، وأوقف الزخم الصعودي لبيتكوين.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الطلب المؤسسي تحسنًا محدودًا خلال الأسبوع الجاري.

فبحسب بيانات منصة SoSoValue، سجلت الصناديق المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات نقدية داخلة بقيمة 107.80 مليون دولار يوم الأربعاء، وذلك بعد تدفقات إيجابية بلغت 181.08 مليون دولار في اليوم السابق.

ورغم ذلك، لم تكن هذه التدفقات كافية لتعويض صافي التدفقات الخارجة الحادة التي بلغت 424.66 مليون دولار يوم الاثنين، وهو ما يشير إلى أن معنويات المستثمرين المؤسسيين لا تزال تتسم بالحذر، رغم التعافي الأخير الذي شهدته بيتكوين.