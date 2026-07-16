تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-07-2026

تراجع سهم شوبيفاي SHOPIFY (SHOP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص هذا التعافي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 115.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد