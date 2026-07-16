تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-07-2026

واصل سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، وتداولات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليتخطى السعر بتداولاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليضاعف من الضغط السلبي حوله ويقلص من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.65$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط