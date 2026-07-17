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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 01:11 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 64,500$، ليدخل في حركة تصحيحية محدودة بحثاً عن قاع صاعد جديد يشكل قاعدة دعم قد تمنحه الزخم اللازم لاستئناف موجة التعافي.
وجاء هذا التراجع ليرتكز السعر على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي في ظل استمرار سيطرة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية مع ظهور تقاطع صاعد عقب وصولها إلى مناطق التشبع البيعي، وهو ما يعزز فرص استعادة الزخم الشرائي خلال الفترة القريبة المقبلة.