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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 17-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 01:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 64,500$، ليدخل في حركة تصحيحية محدودة بحثاً عن قاع صاعد جديد يشكل قاعدة دعم قد تمنحه الزخم اللازم لاستئناف موجة التعافي.

 

وجاء هذا التراجع ليرتكز السعر على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي في ظل استمرار سيطرة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية مع ظهور تقاطع صاعد عقب وصولها إلى مناطق التشبع البيعي، وهو ما يعزز فرص استعادة الزخم الشرائي خلال الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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