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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 02:17 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة.