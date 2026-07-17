سعر النحاس يستقر دون الحاجز-توقعات اليوم 17-7-2026

أنهى سعر النحاس الاندفاع الإيجابي الأخير بتسجيله لمستوى 6.3650$ وليحافظ بذلك على استقراره دون الحاجز الرئيسي المتمركز عند 6.5100$ ليعلن بذلك عن استعداده لتجديد المحاولات التصحيحية السلبية بتسلله حاليا نحو 6.1100$.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليعزز فرص استئنافه للمحاولات السلبية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 6.0500$ ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر عند 5.9000$ بهدف إيجاد فرص لاستهداف محطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.7800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000 $ و 6.2500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض