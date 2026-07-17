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سعر البلاتين يبدأ بالهبوط– توقعات اليوم 17-7-2026

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  • سعر البلاتين يبدأ بالهبوط– توقعات اليوم 17-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 07:42 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس الاندفاع الإيجابي الأخير بتسجيله لمستوى 6.3650$ وليحافظ بذلك على استقراره دون الحاجز الرئيسي المتمركز عند 6.5100$ ليعلن بذلك عن استعداده لتجديد المحاولات التصحيحية السلبية بتسلله حاليا نحو 6.1100$.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليعزز فرص استئنافه للمحاولات السلبية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 6.0500$ ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر عند 5.9000$ بهدف إيجاد فرص لاستهداف محطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.7800$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000 $ و 6.2500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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