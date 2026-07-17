تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-07-2026

فقد سعر القهوة بتداولاته الأخيرة العزم الإيجابي ليضطر لتقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة باستهدافه حاليا لمستوى 324.50, نشير إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات جانبية مختلطة إلا أن الثبات العام فوق مستوى 275.90 والذي يشكل بدوره لمستوى دعم مهم يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك بالقفز مجددا فوق مستوى 320.00 ليعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 333.60 ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر قرب 350.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 301.50 و 333.60

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع