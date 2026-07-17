تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-07-2026

تصدى سعر المؤشر مجددا لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة لنلاحظ اندفاعه مؤخرا نحو 100.60 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة.

نؤكد على أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 100.45 ليمنحه ذلك فرصة لتجميع العزم الإيجابي ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها لمستوى 100.80 وصولا للهدف التالي المتمركز عند 101.20.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.20 و 101.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع