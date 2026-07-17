تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-07-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) بشكل محدود وحذر خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.