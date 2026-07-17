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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 11:21 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الذهب (GOLD) بشكل محدود وحذر خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.