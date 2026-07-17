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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 11:24 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب طفيفة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 55.00$، هذا الدعم الذي كان أحد مستهدفاتنا السعرية السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول السعر من خلاله تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطها لمتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.