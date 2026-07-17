تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-07-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب طفيفة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 55.00$، هذا الدعم الذي كان أحد مستهدفاتنا السعرية السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول السعر من خلاله تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطها لمتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.