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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-07-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-07-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 11:32 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، دفعته لتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليعرضه للضغط السلبي ما يعوق من محاولات تعافيه الكاملة في الفترة القريبة المقبلة، ليصل السعر إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كآخر محاولة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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