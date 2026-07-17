تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-07-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، دفعته لتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليعرضه للضغط السلبي ما يعوق من محاولات تعافيه الكاملة في الفترة القريبة المقبلة، ليصل السعر إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كآخر محاولة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.