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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 11:32 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، دفعته لتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليعرضه للضغط السلبي ما يعوق من محاولات تعافيه الكاملة في الفترة القريبة المقبلة، ليصل السعر إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كآخر محاولة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.