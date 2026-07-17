تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-07-2026

ارتفع سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 86.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.