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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 11:34 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 86.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.