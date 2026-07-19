سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يبدأ موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 19-07-2026

واصل سعر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (1111) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 133.00 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 118.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط