سعر سهم سماسكو (1834) يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 18-07-2026

ارتفع سهم البنك العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 21.20 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط