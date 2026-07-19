سعر سهم أبو معطي (4191) يتشبث بالمسار الصاعد – توقعات اليوم – 18-07-2026

شهد سعر سهم شركة المراكز العربية - سينومي سنترز - (4321) مكاسب طفيفة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 17.35 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 15.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط