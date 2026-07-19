سعر سهم متكاملة (8040) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-07-2026

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (4270) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ومدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وقد جاء هذا الارتفاع مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 6.92 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد