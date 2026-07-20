الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-19 03:02 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم متكاملة (8040) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة المهم 14.40 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي جديد حول السهم، وسط سيطرة موجة تصحيحية قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 14.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 16.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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