سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-07-2026

قفز سعر سهم متكاملة (8040) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة المهم 14.40 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي جديد حول السهم، وسط سيطرة موجة تصحيحية قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 14.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 16.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد