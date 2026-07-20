سعر الفضة يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-07-2026

عزز سعر سهم بنك الرياض (1010) من مكاسبه القوية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على مهاجمة سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولات السهم على المدى القصير، مدفوعاً في ذلك بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب وتخلص السهم من كافة ضغوطه السلبية ليعلن تعافيه بشكل كامل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 21.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد