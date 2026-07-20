سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-07-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً الضغط على مستوى المقاومة المحوري 64,500$، في محاولة لاختراقه وفتح الطريق أمام استهداف مستويات سعرية أعلى، وذلك في ظل استمرار تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير.

ويحظى السعر بدعم فني قوي من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد نجاح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي بها، ما يمنح السعر مساحة أكبر لمواصلة مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، بشرط تأكيد اختراق تلك المقاومة والثبات أعلاها.