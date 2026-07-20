الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ التعافي – توقعات اليوم – 20-07-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ التعافي – توقعات اليوم – 20-07-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ التعافي – توقعات اليوم – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 01:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من الزوج لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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