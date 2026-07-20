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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 01:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من الزوج لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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