سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من الزوج لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.