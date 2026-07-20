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سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 20-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 20-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 02:34 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم 1.4000، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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