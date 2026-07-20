سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 20-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم 1.4000، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.