الاقتصاد

سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 20-07-2026

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سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 20-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-20 04:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.20

تراجع سعر سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار تحركات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 5.16 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 4.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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