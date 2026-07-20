سعر سهم أملاك (1182) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار تحركات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 5.16 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 4.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط