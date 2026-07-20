سعر سهم النهدي (4164) يتخطى دعم محوري – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر سهم شركة أملاك العالمية للتمويل (1182) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من احتمالات تعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.07 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 8.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط