سعر سهم ام آي اس (7200) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (4290) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 15.14 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 13.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط