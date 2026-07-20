سعر سهم الأهلى ريت 1 (4338) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-07-2026

انخفض سعر سهم شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (8120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.58 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.64 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد