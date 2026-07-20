سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-07-2026

تقدم سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار بالمدى القصير، بالإضافة لوجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، وخاصة وقد جاء هذا ا لصعود بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 222.30 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 250.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد