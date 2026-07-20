سعر سهم البحري (4030) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 20-07-2026

ارتفع سعر سهم الأهلى ريت 1 (4338) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ويأتي هذا في ظل سيطرة موجة شبه جانبية تسيطر على تحركات السهم السابقة بالمدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.40 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 6.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد