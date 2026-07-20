سعر النحاس يتأثر بتعارض المؤشرات-توقعات اليوم 20-7-2026

اكتسى سعر سهم مدينة المعرفة (4310) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 13.10 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي قوي حول السعر، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 13.10 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 14.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد