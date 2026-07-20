سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 20-7-2026

لامس سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة مستوى 6.1200$ ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك المحاولات السلبية المقترحة سابقا بتذبذبه حاليا قرب مستوى 6.2100$.

نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز الرئيسي والمتمثل بمستوى 6.5100$ إضافة لاستمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لنتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 5.9000$ وبتجاوزه سيشكل مستوى 5.7800$ الهدف التالي للتداولات الهابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000 $ و 6.2500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض