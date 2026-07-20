سعر اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 20-7-2026

اقترب سعر الزوج بتداولاته الأخيرة من الهدف التصحيحي المستقر عند 217.90 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو مستوى 218.65.

بشكل عام, فالثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 216.30 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 219.10 و219.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 218.20 و 219.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع