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سعر اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 20-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 20-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 05:55 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اقترب سعر الزوج بتداولاته الأخيرة من الهدف التصحيحي المستقر عند 217.90 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو مستوى 218.65.

 

بشكل عام, فالثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 216.30 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 219.10 و219.85 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 218.20  و 219.85 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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