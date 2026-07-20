أرباح العربي الوطني السعودي ترتفع إلى 1.42 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تقترب من أدنى مستوياتها في 40 عاماً

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•أسعار النفط العالمية تسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،في طريقه صوب أدنى مستوياته في 40 عاماً ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،في ظل تصاعد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز ،مما يجدد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى أكتوبر القادم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (162.58¥) الأعلى منذ 9 يوليو الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (162.36¥)، و سجل أدنى مستوى عند (162.31¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب تكهنات تدخل بنك اليابان.



•فقد الين الأسبوع المنصرم نسبة 0.45% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



السلطات اليابانية

عاد الين إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى ،خاصة بعد اقترابه من المستويات الأدنى منذ عام 1986 مقابل الدولار الأمريكي،الأمر الذي يثير احتمالات تدخل السلطات اليابانية لحماية العملة المحلية من الضعف المفرط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يركز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بحوالي 3% ،لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، بسبب تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط و تهديدات إيران بوقف شامل لحركة المرور في مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

•الضربات الأمريكية تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بالقدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية ،بهدف إضعاف قدرة إيران في السيطرة على مضيق هرمز.

•شن الحرس الثوري الإيراني هجمات انتقامية منسقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في دول المنطقة.

•أعلنت إيران أن مضيق هرمز لن يشهد مرور "قطرة واحدة" من النفط أو الغاز إذا استمرت العمليات العسكرية الأمريكية، في تصعيد جديد للتهديدات المتعلقة بأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

•تراجعت حركة الملاحة بشكل ملحوظ في مضيق هرمز، حيث انخفض عدد السفن العابرة مع استمرار المخاطر الأمنية وعمليات التفتيش والهجمات المتبادلة.

•أعلنت القوات البحرية الأمريكية اعتراض وتحويل مسار 6 سفن تجارية و تعطيل سفينة سابعة لتثبيت حصارها البحري الصارم على الموانئ الإيرانية وعزل ساحله.

الفائدة اليابانية

•وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية ،زاد تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو الجاري إلى فوق 30%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر إلى فوق 90%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 20-07-2026