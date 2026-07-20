تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-07-2026

نجح سعر المؤشر بالتصدي للضغوط السلبية الأخيرة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى الدعم الرئيسي والممتد نحو 100.00 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة بتذبذبه حاليا قرب مستوى 100.50.

نلاحظ من الرسم المرفق بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ليحفز السعر على تشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو الهدف الأول المستقر عند 100.80 وبتجاوزه سينجح بالوصول للمحطة التالية المستقرة عند 101.20.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.35 و 101.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع