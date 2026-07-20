تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استقراره أعلى الدعم النفسي 4,000$، ليحاول السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليختبر بهذا الصعود خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.