تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-07-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما انخفض على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 64,500$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من هذا الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.