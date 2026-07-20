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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 10:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما انخفض على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 64,500$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من هذا الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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